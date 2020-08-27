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Факти / Світ

Україна приєдналася до Декларації ЄС про невідповідність виборів в Білорусі міжнародним стандартам

Україна приєдналася до Декларації Європейського Союзу, у якій йдеться про те, що вибори в Білорусі не були вільними і не відповідали міжнародним стандартам.

Також у документі зазначається, що влада застосувала неприйнятне насильство, в результаті чого багато протестувальників отримали поранення, а тисячі людей затримали. Крім того, після виборів посилилося придушення свобод зібрань і ЗМІ.

У тій же Декларації Євросоюз закликав політичне керівництво Білорусі почати справжній і всеосяжний діалог з суспільством, щоб уникнути подальшого насильства.

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Крім того, у Декларації Євросоюз допустив можливість запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство.

Тим часом Латвія і Естонія запровадили санкції через фальсифікацію результатів виборів і розгін протестів у Білорусі.

Зокрема, білоруським чиновникам не видаватимуть візи на в’їзд до країн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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