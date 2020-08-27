ЕС и Канада предупредили Лукашенко о возможном визите ОБСЕ в Беларусь

К белорусскому президенту Александру Лукашенко обратились официальные представительства Европейского Союза и Канады.

Дипломаты напомнили о международных обязательствах Беларуси как государства-участника ОБСЕ, а также повторно оценили проведение выборов в Беларуси 9 августа.

— Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию относительно проведения выборов президента Беларуси и их последствий. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель убеждены, что посредничество ОБСЕ в диалоге власти с народом является ключевым вариантом для преодоления политического кризиса в Беларуси.

— Поэтому мы поддерживаем предложение Албании, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, организовать визит совместно с будущим председательством ОБСЕ, Швецией, чтобы способствовать диалогу в Беларуси. Мы призываем власти Беларуси принять это предложение безотлагательно, — подчеркнули Шампань и Боррель.

В завершение дипломаты подчеркнули, что народ Беларуси может рассчитывать на их поддержку.

ОБСЕ и Беларусь

18 августа руководство ОБСЕ заявил о намерениях стать посредником в переговорах между белорусскими властями и оппозицией, чтобы решить внутриполитическую ситуацию в стране.

Обеспокоенность организации вызвали массовые разгоны протестов в Беларуси силовым методом, задержания, пытки и заключение тысяч мирных людей.

Авторы заявления (Албания и Швеция) выступают за полноценное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ.