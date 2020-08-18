Голова ОБСЕ намерен посетить Беларусь

Председатель правительства Албании (страна сейчас председательствующая в ОБСЕ) Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде хотят посетить Беларусь для проведения переговоров с властью и оппозицией.

— Мы подтверждаем нашу обеспокоенность проведением президентских выборов 9 августа, по которым Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не могло наблюдать, а также непропорциональным применением силы к мирным протестующим, массовыми задержаниями, заявлениями о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, — говорится в заявлении организации.

В ОБСЕ отмечают необходимость начать открытый и конструктивный диалог для выхода из ситуации.

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Также авторы выступают за полноценное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, в том числе отстаивания и защиты фундаментальных свобод и прав человека и уважения суверенитета и территориальной целостности.

Ситуация в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются девятый день. Их вызвали результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80%. Его оппонент Светлана Тихановская набрала более 10%.

К забастовкам по всей Белоруси присоединились крупные предприятия. После этого власти отпустили из следственных изоляторов всех задержанных и начала осторожный диалог.

Источник: ОБСЕ