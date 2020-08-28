Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив західним країнам, що у разі введення проти Білорусі санкцій, у відповідь Республіка Білорусь ухвалить свої санкційні пакети.

За його словами, уряд має внести пропозиції щодо переорієнтуванні усіх торговельних потоків з портів Литви на інші. Адже 30% литовського бюджету формують саме білоруські вантажопотоки через Литву.

Читайте: Литва та сусідні країни введуть санкції проти Білорусі, якщо цього не зробить ЄС

– Вони знахабніли і забули, що таке Білорусь. Вони думали, що нас можна нагнути, залякати танками та ракетами. Подивимось, хто кого ще лякатиме. Ми покажемо, що таке санкції, – наголосив Лукашенко.

Також він зазначив, що Білорусь вже колись проходила через санкції і що вони впорались з цією проблемою, тому не потрібно їх лякати.

Санкції проти Білорусі

Санкції проти Білорусі планує ввести Європейський Союз. Санкційні заходи будуть введені проти відповідальних за фальсифікацію президентських виборів та тих, хто віддавав наказ про розгін мітингувальників за допомогою сили.

У той же час Литва та Естонія вже запровадила пакет санкцій проти білоруських чиновників. Країни підготували відповідний список прізвищ з особами, яким не видаватимуть візи для в’їзду до країн Балтії.

28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ймовірне ухвалення санкційного пакету проти Білорусі після того, як буде готовий пакет санкцій від ЄС.

Джерело: Белта