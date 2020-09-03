Лукашенко сменил кадры: в отставку отправили главу КГБ, КГК и госсекретаря Совбеза

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко решил провести кадровые изменения.

Он сменил главу Совбеза Беларуси и председателей Комитета государственной безопасности и Комитета государственного контроля.

Теперь Иван Тертель возглавляет КГБ (ранее возглавлял КГК – Ред.), а Валерий Вакульчик занял пост госсекретаря Совбеза Беларуси (ранее председатель КГБ – Ред.).

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Андрей Равков уволен с должности государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. О его назначении пока неизвестно.

Протесты в Беларуси

В Беларуси сейчас проходят протесты против Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Они начались 9 августа — в день выборов президента Беларуси. На них Лукашенко получил 80,08% голосов.

Тысячи белорусов вышли на улицы, протестуя против явных фальсификаций. Они требуют честных выборов.

ОМОН избивал и задерживал протестующих и обычных прохожих.

17 августа единственный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

В стране объявлена общенациональная забастовку. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.

Источник: БелТА

Фото: БелТА