Лукашенко сменил кадры: в отставку отправили главу КГБ, КГК и госсекретаря Совбеза

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко решил провести кадровые изменения.
Он сменил главу Совбеза Беларуси и председателей Комитета государственной безопасности и Комитета государственного контроля.
Теперь Иван Тертель возглавляет КГБ (ранее возглавлял КГК – Ред.), а Валерий Вакульчик занял пост госсекретаря Совбеза Беларуси (ранее председатель КГБ – Ред.).
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Андрей Равков уволен с должности государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. О его назначении пока неизвестно.
Протесты в Беларуси
В Беларуси сейчас проходят протесты против Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.
Они начались 9 августа — в день выборов президента Беларуси. На них Лукашенко получил 80,08% голосов.
Тысячи белорусов вышли на улицы, протестуя против явных фальсификаций. Они требуют честных выборов.
ОМОН избивал и задерживал протестующих и обычных прохожих.
17 августа единственный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.
В стране объявлена общенациональная забастовку. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.
Источник: БелТА
Фото: БелТА