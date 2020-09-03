Лукашенко змінив кадри: у відставку відправили главу КДБ, КГК і держсекретаря Радбезу

3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести кадрові зміни.

Він змінив голову Радбезу Білорусі та голів Комітету державної безпеки та Комітету державного контролю.

Тепер Іван Тертель очолює КДБ (раніше очолював КГК – Ред.), а Валерій Вакульчик отримав посаду держсекретаря Радбезу Білорусі (раніше голова КДБ – Ред.).

Читайте: Кремлівська методичка для Лукашенка. Чи вторгнеться Росія в Білорусь

Андрій Равков звільнений з посади державного секретаря Ради безпеки Білорусі. Про його призначення поки невідомо.

Протести в Білорусі

У Білорусі зараз проходять протести проти Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.

Вони почалися 9 серпня – в день виборів президента Білорусі. На них Лукашенко отримав 80,08% голосів.

Тисячі білорусів вийшли на вулиці, протестуючи проти явних фальсифікацій. Вони вимагають чесних виборів.

ОМОН бив і затримував протестувальників і звичайних перехожих.

17 серпня єдиний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила, що готова стати національним лідером.

В країні оголошено загальнонаціональний страйк. На страйк вийшли великі підприємства і заводи.

Джерело: БелТА

Фото: БелТА