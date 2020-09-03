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Факти / Світ

США вийдуть з ВООЗ у липні 2021 року

США продовжує працювати над процесом виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ не змогла здійснити потрібні їй реформи, написав держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

США перестали фінансувати ВООЗ та направляти туди експертів.

Читайте: США відмовилися від участі в розробці вакцини від Covid-19 через ВООЗ

– США знайдуть інших партнерів замість ВООЗ і нададуть їм фінансування з метою гарантувати безпеку громадян США і жителів інших країн, – заявив Помпео.

Адміністрація США перенаправить фінансування на інші програми здоров’я від ООН.

США вийдуть зі Всесвітньої організації охорони здоров’я у липні 2021 року.

Вакцина від коронавірусу з РФ

США не приймають результати випробування російської вакцини проти коронавірусу і не планують її використовувати.

За словами глави апарату Білого дому Марка Медоуза країна буде дотримуватися лише американських стандартів контролю за якістю вакцин і лікарських препаратів.

Джерело: Майкл Помпео, state.gov

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