США продовжує працювати над процесом виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ не змогла здійснити потрібні їй реформи, написав держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

США перестали фінансувати ВООЗ та направляти туди експертів.

We’ll scale down our engagement with the @WHO to include reprogramming funds and reassigning our @HHSGov and @CDCgov experts. We’ll identify alternative implementing partners and provide targeted funding to safeguard the health and safety of Americans and save lives globally.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020