Протесты в Беларуси: МВД сообщило о более 90 задержанных

В субботу, 5 сентября, во время акций протеста в Беларуси был задержан 91 человек.

Согласно данным МВД Беларуси, акции протеста проходили в 18 населенных пунктах.

— Общее количество участников составило примерно 4 тыс. человек. В столице несанкционированные мероприятия отмечались в 8 местах, — говорится в сообщении МВД.

Также отмечается, что были приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечения общественной безопасности.

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К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях, в места содержания задержанных переместили 34 человек.

Протесты в Беларуси

Из-за протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов страны Балтии ввели санкции против белорусских чиновников.

Латвия, Литва и Эстония опубликовали список из 30 официальных лиц, среди которых Александр Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что впоследствии санкционный пакет может расшириться.