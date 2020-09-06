PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести в Білорусі: МВС повідомило про понад 90 затриманих

У суботу, 5 вересня, під час акцій протесту в Білорусі була затримана 91 людина.

За даними МВС Білорусі, акції протесту проходили в 18 населених пунктах.

– Загальна кількість учасників склала приблизно 4 тис. осіб. У столиці несанкціоновані заходи відзначалися в 8 місцях, – йдеться в повідомленні МВС.

Також наголошується, що були прийняті необхідні заходи для підтримання порядку і забезпечення громадської безпеки.

Читайте: Протести у Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення, в місця тримання затриманих перемістили 34 осіб.

Протести у Білорусі

Через протести у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів країни Балтії запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Латвія, Литва та Естонія опублікували список з 30 офіційних осіб, серед яких є Олександр Лукашенко. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що згодом санкційних пакет може розширитись.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка