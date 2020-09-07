Стан здоров’я російського позиційного політика Олексія Навального значно покращився. Лікарі повідомили, що його поступово вивели зі стану штучної коми і навіть відключили від апарату штучної вентиляції легень.
Також відомо, що політик почав реагувати на звернення оточуючих.
Однак довгострокових наслідків отруєння для здоров’я Олексія Навального не можна виключати.
Читайте: Політичні ігри чи спецоперація – кому вигідне отруєння Навального
Отруєння Навального
Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви. Літак екстренно приземлився в Омську, де політика госпіталізували.
Через два дні його перевезли на лікування до німецької клініки Шаріте.
Вже 2 вересня у лабораторії Бундесверу заявили, що виявили в аналізах Олексія Навального сліди отрути з групи Новачок. Речовину знайшли у зразках шкіри, крові і сечі опозиціонера.
Сліди також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою, і яку його родичі зберегли і передали берлінським лікарям.
Джерело: Клініка Шаріте