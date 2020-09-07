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Факти / Світ

Стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми

Стан здоров’я російського позиційного політика Олексія Навального значно покращився. Лікарі повідомили, що його поступово вивели зі стану штучної коми і навіть відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Також відомо, що політик почав реагувати на звернення оточуючих.

Однак довгострокових наслідків отруєння для здоров’я Олексія Навального не можна виключати.

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Отруєння Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви. Літак екстренно приземлився в Омську, де політика госпіталізували.

Через два дні його перевезли на лікування до німецької клініки Шаріте.

Вже 2 вересня у лабораторії Бундесверу заявили, що виявили в аналізах Олексія Навального сліди отрути з групи Новачок. Речовину знайшли у зразках шкіри, крові і сечі опозиціонера.

Сліди також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою, і яку його родичі зберегли і передали берлінським лікарям.

Джерело: Клініка Шаріте 

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