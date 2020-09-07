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Выборы в США: Байден с отрывом побеждает Трампа — соцопрос

Соцопрос Financial Times показывает, что Джо Байден опережает нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа почти на 8%.

Выборы в США: кто побеждает на президентских выборах

Это многообещающий разрыв, который может принести Байдену уверенную победу.

За Дональда Трампа готовы проголосовать 42,4% избирателей, а за Джо Байдена — 50,3%.

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То есть Байден получает 269 голосов выборщиков, а Дональд Трамп — 122. В то же время, девять штатов еще не определились, а это аж 147 голосов.

Накануне выборов в США пройдут дебаты между кандидатами, Трамп много раз предлагал Байдену встретиться, но тот отказывался. В конце августа он дал согласие. Ориентировочная дата дебатов — 29 сентября.

Источник: Financial Times

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