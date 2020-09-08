Возможно, я немного пересидел: Лукашенко о президентстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что ”возможно, немного пересидел” в кресле президента.

Об этом в эфире телеканала России-1 заявил корреспондент Евгений Рожков после интервью с Лукашенко.

— Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольства. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее: Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но, только я сейчас могу защитить белорусов, — рассказал Рожков.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн видео, фото и последние новости

Также Лукашенко заявил, что не уйдет с поста, но готов провести конституционную реформу в Беларуси.

— После этого не исключаю досрочных президентских выборов, — заявил Лукашенко.

8 сентября Александр Лукашенко дал интервью российским телеканалам Russia Today, Первый канал, Россия-1 и радиостанции Говорит Москва. Мероприятие проходило в Минске во Дворце Независимости.

Ситуация в Беларуси

Александр Лукашенко дал интервью российским телеканалам на фоне протестов в Беларуси, которые не прекращаются 31 день. Они активизировались после объявления результатов выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.

В первые дни акций жестко разогнала милиция и ОМОН. Более 450 человек покалечили, есть погибшие.

Милиция начала преследовать лидеров оппозиции. Их выдворили за границу, или посадили в тюрьму.

Европейский союз готовит санкции против окружения Лукашенко, а Литва, Латвия и Эстония ввели запрет им на въезд. Украина ”поставила на паузу” дипломатические отношения с Беларусью.

Источник: Россия-1