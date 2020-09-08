Можливо, я трохи пересидів: Лукашенко про своє президентство

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що ”можливо, трохи пересидів” у кріслі президента.

Про це в ефірі телеканалу Россия-1 заявив кореспондент Євген Рожков після інтерв’ю з Лукашенком.

– Я запитав, невже тільки зовнішні причини стали причиною невдоволень. Він сказав, що є і внутрішні причини. І відповів він наступне: Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски і з чайника. Але, тільки я нині можу захистити білорусів, – розповів Рожков.

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Також Лукашенко заявив, що не піде з посади, але готовий провести конституційну реформу у Білорусі.

– Після цього не виключаю дострокових президентських виборів, – заявив Лукашенко.

8 вересня Олександр Лукашенко дав інтерв’ю російським телеканалам Russia Today, Первый канал, Россия-1 та радіостанції Говорить Москва. Розмова відбулась у Мінську у Палаці Незалежності.

Ситуація у Білорусі

Олександр Лукашенко дав інтерв’ю російським телеканалам на тлі протестів у Білорусі, які не припиняються 31 день. Вони активізувались після оголошення результатів виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні акцій жорстко розігнала міліція та ОМОН. Понад 450 людей покалічили, є загиблі.

Міліція почала переслідувати лідерів опозиції. Їх видворили за кордон, або запроторили у в’язницю.

Європейський союз готує санкції проти оточення Лукашенка, а Литва, Латвія та Естонія ввели заборону їм на в’їзд. Україна ”поставила на паузу” дипломатичні відносини з Білоруссю.

Джерело: Россия-1