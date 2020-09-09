Ученые Германии определили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили типом Новичка, который ранее в мире не применялся.

К такому выводу пришли исследователи Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

Этот вариант Новичка более опасный и смертоносный, при этом действует медленнее, чем предыдущий. Вещество, которое в СМИ называют химическим оружием, нашли на руках Навального и горлышке бутылки, из которой он пил.

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Как подозревают в Германии, этот вид могли использовать только спецслужбы РФ. За оппозиционером установили слежку, один из сотрудников ФСБ подлил ему яд.

Из-за особенностей нового вещества Навальный должен был умереть на борту. Его жизнь спасло лишь то, что пилот экстренно посадил самолет, и врачи смогли быстро оказать ему помощь.

Отравление Навального

Об отравлении Алексея Навального стало известно 20 августа. В этот день он летел из Томска в Москву.

Ему стало плохо на борту, после чего судно приземлилось в Омске. Сначала оппозиционера госпитализировали в российскую больницу, а позже транспортировали в Германию.

2 сентября заявили, что Навального отравили ядом из группы Новичок. Оппозиционер долго был в коме, но 7 сентября ему стало лучше.

Источник: Die Zeit

Фото: Алексей Навальный