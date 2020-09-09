Науковці Німеччини визначили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли типом Новачка, який раніше у світі не застосовувався.

До такого висновку дійшли дослідники Інституту фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини.

Цей варіант Новачка небезпечніший та смертоносніший, водночас діє повільніше, ніж попередній. Речовину, яку в ЗМІ називають хімічною зброєю, знайшли на руках Навального і на пляшці, з якої він пив.

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Як підозрюють у Німеччині, цей вид могли використати лише спецслужби РФ. За опозиціонером встановили стеження, один із співробітників ФСБ підлив йому отруту.

Через особливості нової речовини Навальний мав померти на борту. Його життя врятувало лише те, що пілот екстрено посадив літак, і лікарі змогли швидко надати йому допомогу.

Отруєння Навального

Про отруєння Олексія Навального стало відомо 20 серпня. У цей день він летів з Томська до Москви.

Йому стало зле на борту, після чого судно приземлилося в Омську. Спочатку опозиціонера госпіталізували до російської лікарні, а пізніше транспортували до Німеччини.

2 вересня заявили, що Навального отруїли речовиною з групи Новачок. Опозиціонер довго перебував у комі, але 7 вересня йому стало краще.

Джерело: Die Zeit

Фото: Олексій Навальний