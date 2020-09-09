В Беларуси задержали еще одного лидера оппозиции Максима Знака

В Беларуси члена Координационного совета Максима Знака задержали люди в масках на парковке у штаба белорусского политика Виктора Бабарико.

Знак должен был давать интервью, но вместо этого он сообщил соратникам, что “в штаб кто-то пришел” и написал слово “маски”.

Очевидцы сняли, как оппозиционер шел возле штаба вместе с людьми в масках. Белорусские СМИ пишут, что в штаб не пускают журналистов, а силовики внутри “что-то ломают”.

Следственный комитет планирует совершить обыск дома у задержанного оппозиционера, сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский. Причины таких действий в СК не называют.

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Действующих членов президиума Координационного совета не осталось

Максим Знак — последний из активных членов президиума Координационного совета, кто оставался на свободе и в Беларуси.

Кроме него, на свободе в стране осталась еще один член президиума, писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, но она не принимала активного участия в работе КС по состоянию здоровья.

В понедельник, 7 сентября, представительницу Координационного совета Марию Колесникову похитили на улицах Минска и пытались насильно выдворить из Беларуси.

Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы помешать белорусским властям насильно выгнать ее в Украину, рассказали другие белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые не стали сопротивляться и выехали в соседнюю страну.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by