Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов не будут просить убежище в Украине

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые заявили, что их насильно выдворили из Беларуси, не будут обращаться к украинским властям о политическом убежище.

Белорусы также подтвердили, что имеют вид на жительство в Украине благодаря волонтерской деятельности в одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий в нашей стране.

— У нас действительно с Иваном есть вид на жительство, — сказал Родненков журналистам на пресс-конференции в Киеве в сентября.

Как Родненков и Кравцов попали в Украину

7 сентября главный оппозиционер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что власти Беларуси причастны к исчезновению Марии Колесниковой – представителя ее объединенного штаба.

Вечером этого же дня Родненков и Кравцов пришли домой к Колесниковой, чтобы проверить ее возможное похищение. Там их задержали силовики в штатском.

Оппозиционеры рассказали, что белорусские власти, угрожая арестом, посадили их в микроавтобус и повезли к границе с Украиной.

Перед этим к ним в авто посадили Колесникову, которая успела порвать свой паспорт, из-за чего ее не смогли выдворить в соседнюю страну.

Родненков и Кравцов признались, что не поступили аналогичным с Колесниковой образом, так как не решились сделать это.

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Версия Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 сентября, что Родненков, Краснов и Колесникова якобы совершили прорыв на украинско-белорусской границе.

При этом Лукашенко рассказал, что Родненков и Краснов “вытолкнули Колесникову из авто”, после чего ее задержали белорусские пограничники.

Фото: TUT.by