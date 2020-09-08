Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов не будут просить убежище в Украине

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые заявили, что их насильно выдворили из Беларуси, не будут обращаться к украинским властям о политическом убежище.
Белорусы также подтвердили, что имеют вид на жительство в Украине благодаря волонтерской деятельности в одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий в нашей стране.
— У нас действительно с Иваном есть вид на жительство, — сказал Родненков журналистам на пресс-конференции в Киеве в сентября.
Как Родненков и Кравцов попали в Украину
7 сентября главный оппозиционер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что власти Беларуси причастны к исчезновению Марии Колесниковой – представителя ее объединенного штаба.
Вечером этого же дня Родненков и Кравцов пришли домой к Колесниковой, чтобы проверить ее возможное похищение. Там их задержали силовики в штатском.
Оппозиционеры рассказали, что белорусские власти, угрожая арестом, посадили их в микроавтобус и повезли к границе с Украиной.
Перед этим к ним в авто посадили Колесникову, которая успела порвать свой паспорт, из-за чего ее не смогли выдворить в соседнюю страну.
Родненков и Кравцов признались, что не поступили аналогичным с Колесниковой образом, так как не решились сделать это.
Читайте: Падение РФ, задержание Колесниковой и уход от власти — интервью Лукашенко
Версия Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 сентября, что Родненков, Краснов и Колесникова якобы совершили прорыв на украинско-белорусской границе.
При этом Лукашенко рассказал, что Родненков и Краснов “вытолкнули Колесникову из авто”, после чего ее задержали белорусские пограничники.
Фото: TUT.by