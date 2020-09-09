У Білорусі затримали ще одного лідера опозиції Максима Знака

У Білорусі члена Координаційної ради Максима Знака затримали люди в масках на парковці біля штабу білоруського політика Віктора Бабарика.

Знак повинен був давати інтерв’ю, але натомість він повідомив соратникам, що “до штабу хтось прийшов” і написав слово “маски”.

Очевидці зняли, як опозиціонер ішов біля штабу разом із людьми в масках. Білоруські ЗМІ пишуть, що в штаб не пускають журналістів, а силовики всередині “щось ламають”.

Слідчий комітет планує здійснити обшук вдома у затриманого опозиціонера, повідомив адвокат Знака Дмитро Лаєвський. Причини таких дій в СК не називають.

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Активних членів президії Координаційної ради не залишилося

Максим Знак – останній із активних членів президії Координаційної ради, хто залишався на волі та в Білорусі.

Крім нього, на свободі в країні залишилася ще один член президії, письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, але вона не брала активної участі в роботі КС за станом здоров’я.

У понеділок, 7 вересня, представницю Координаційної ради Марію Колесникову викрали на вулицях Мінська і намагалися насильно видворити з Білорусі.

Колесникова розірвала свій паспорт, щоб перешкодити білоруській владі насильно вигнати її в Україну, розповіли інші білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов, які не стали чинити опір і виїхали до сусідньої країни.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by