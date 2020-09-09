Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за содействие в налаживании отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

С такой инициативой выступил председатель парламентской ассамблеи НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде.

По его словам, за время своей каденции Трамп сделал значительно больше, чем предыдущие лауреаты премии.

— Дональду Трампу удалось прервать 39-летнюю цепочку американских президентов, которые или начали войну, или ввели США в международный вооруженный конфликт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что процесс установления международных отношений при посредничестве США будет продолжаться и в дальнейшем.

— Мы живем в историческое время. Соглашение с ОАЭ открывает новую эру мира на Ближнем Востоке.

Соглашение между Израилем и ОАЭ

Признание полных дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США состоялось 13 августа.

С момента провозглашения независимости Израиля в 1948 году это уже третья арабская страна, которая согласилась на заключение официальных договоренностей. Первыми были Египет и Иордания.

Следующим шагом станет подписание ряда двусторонних соглашений, касающихся сфер безопасности, инвестиций, туризма, а также авиасообщение между странами. Также планируется офицальный обмен послами.

Дональд Трамп поздравил лидеров Израиля и ОАЭ и отметил, что будет решать затянувшийся палестино-израильский конфликт посредством заключения договоров и с остальными странами Персидского залива.

Источник: FOX News