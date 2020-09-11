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Факты / Мир

В Беларуси за участие в протестах составили более 200 протоколов на несовершеннолетних

В Беларуси составили более 200 протоколов на несовершеннолетних за их участие в массовых протестах.

По словам заместителя генерального прокурора Алексея Стука, прокуратура даже поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их пребывание в ночное время без сопровождения взрослых.

Поэтому Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.

Читайте: Теряя связь с реальностью. Что происходит в Беларуси

Штрафы студентам

В Беларуси за участие в акции солидарности оштрафовали студенток Белорусского государственного медицинского университета. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Теперь каждая из них должна уплатить штраф в размере от 675 рублей (7 100 грн) до 810 рублей (8 500 грн).

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