У Білорусі склали понад 200 протоколів на неповнолітніх за їхню участь у масових протестах.

За словами заступник генерального прокурора Олексія Стука, прокуратура навіть порушила питання про притягнення до відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, які вчинили правопорушення, а також їхнє перебування у нічний час без супроводу дорослих.

Тому Генпрокуратура ініціює посилення відповідальності батьків за протиправну поведінку дітей.

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Штрафи студентам

У Білорусі за участь в акції солідарності оштрафували студенток Білоруського державного медичного університету. Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході.

Тепер кожна з них повинна сплатити штраф у розмірі від 675 рублів (7 100 грн) до 810 рублів (8 500 грн).