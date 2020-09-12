В Минске проходит женский марш Подруга за подругу

В субботу, 12 сентября, в Беларуси проходят акции, намеченные оппозицией.

В Минске на площади Свободы начался женский марш Подруга за подругу. Более 500 активисток собрались на акции.

Также по улицам Минска поехала и колонна мотоциклистов. Они проводят мотопробег солидарности.

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Протестующие требуют прекратить насилие и расследования, освободить политзаключенных и провести новые выборы без участия Александра Лукашенко.

К слову, 12 сентября, Минск отмечает День города.

Недавно в Беларуси за участие в акции солидарности оштрафовали студенток Белорусского государственного медицинского университета. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Теперь каждая из них должна уплатить штраф в размере от 675 рублей (7 100 грн) до 810 рублей (8 500 грн).

В Беларуси составили более 200 протоколов на несовершеннолетних.