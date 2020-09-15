Мы были готовы: Трам планировал ликвидировать Башара Асада

Несколько лет назад президент США Дональд Трамп поддерживал идею ликвидировать главу сирийского режима Башара Асада.

По его словам, к проведению операции все было готово.

— Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако экс-глава Пентагона Джеймс Метттис был против.

Но Дональд Трамп заверил, что не жалеет о том, что план не удалось реализовать. Ведь гарантий успеха не было.

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Информация о том, что Дональд Трамп требовал от Пентагона уничтожить Башара Асада появилась в СМИ еще в 2018 году.

В ответ Джеймс Маттис якобы сказал, что займется этим, но своему советнику заявил, что действовать нужно более взвешенно.

До сих пор Дональд Трамп не раз говорил, что сообщения о планах ликвидировать Башара Асада не соответствуют действительности.

Источник: Fox News