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Факты / Мир / Россия

РФ причастна к военным преступлениям в Сирии – эксперты ООН

К ряду военных преступлений, которые зафиксированы в Сирии, причастны ВВС России, а также вооруженные силы, которые выступают на стороне президента страны Башара Асада.

Об этом говорится в докладе касательно военных действий в Сирии с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года международной независимой следственной комиссии, которая работает под эгидой ООН.

В результате наземных наступлений и авиаударов, которые осуществляли в указанный период, получили ранения десятки мирных жителей и были уничтожены многие объекты гражданской инфраструктуры.

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В качестве примера в докладе приводятся налеты на рынок в городе Маарет-эн-Нууман и нападение на лагерь в двух километрах от города Хаас, где располагались перемещенные мирные жители.

Международная следственная комиссия считает, что к этим случаям была причастна российская авиация.

– Российские ВВС не направляли удары на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, поскольку наносились слепые удары по зонам населенным гражданскими лицами, – говорится в докладе.

Напомним, вечером 27 февраля силы Асада и российская авиация обстреляли военную колонну турецких военных в Сирии.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Сирия и Россия должны прекратить обстрелы турецких военных.

Источник: Deutsche Welle

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