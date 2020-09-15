Евросоюз рассматривает инцидент с Алексеем Навальным как покушение на убийство.

Кроме этого ЕС осуждает использование химического оружия в этом случае и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в расследовании.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.

— Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования, — заявил он.

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Отравление Навального

Отравление Навального состоялось 20 августа в самолете, которым он летел в Москву. В Омске политика госпитализировали в городскую больницу. Позже его доставили в Берлин, где продолжили лечение и исследование причин.

Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Тогда стало известно, что он помнит все события того дня, когда его отравили.