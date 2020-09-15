Євросоюз розглядає інцидент з Олексієм Навальним як замах на вбивство.

Крім цього ЄС засуджує використання хімічної зброї в цьому випадку і закликає Росію співпрацювати з ОЗХЗ в розслідуванні.

Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, виступаючи на сесії Європарламенту.

– Ми розглядаємо це отруєння як замах на вбивство. Ми засуджуємо будь-яке використання хімічної зброї та закликаємо Росію в повному обсязі співпрацювати з ОЗХЗ в проведенні розслідування, – заявив він.

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Отруєння Навального

Отруєння Навального сталося 20 серпня в літаку, яким він летів до Москви. В Омську політика госпіталізували в міську лікарню. Пізніше його доставили в Берлін, де продовжили лікування і дослідження причин.

Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. Тоді стало відомо, що він пам’ятає всі події того дня, коли його отруїли.