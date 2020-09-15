PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

ЄС розглядає отруєння Навального як замах на вбивство

Євросоюз розглядає інцидент з Олексієм Навальним як замах на вбивство.

Крім цього ЄС засуджує використання хімічної зброї в цьому випадку і закликає Росію співпрацювати з ОЗХЗ в розслідуванні.

Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, виступаючи на сесії Європарламенту.

– Ми розглядаємо це отруєння як замах на вбивство. Ми засуджуємо будь-яке використання хімічної зброї та закликаємо Росію в повному обсязі співпрацювати з ОЗХЗ в проведенні розслідування, – заявив він.

Читайте: Вчора зміг дихати сам: перше фото Навального з лікарні після отруєння

Отруєння Навального

Отруєння Навального сталося 20 серпня в літаку, яким він летів до Москви. В Омську політика госпіталізували в міську лікарню. Пізніше його доставили в Берлін, де продовжили лікування і дослідження причин.

Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. Тоді стало відомо, що він пам’ятає всі події того дня, коли його отруїли.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка