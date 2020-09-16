Президент Беларуси Александр Лукашенко, анализируя последние события в стране, назвал несколько государств, которые якобы на протяжении последних 10 лет готовились к этому. Среди них оказалась и Украина.

На встрече с политическим активом он заявил, что поэтапный разбор событий “проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров”.

— Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров – это, прежде всего, США, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. В Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, — сказал Лукашенко.

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По его мнению, якобы каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

— Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку в вопросах, например, территориальной целостности, вопреки духу наших отношений стала форпостом политических провокаций, — подчеркнул белорусский лидер.

Протесты в Беларуси

Массовые акции в Беларуси не прекращаются с 9 августа – дня президентских выборов, поскольку люди считают результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Тихановская 16 сентября пообещала Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдет с поста мирно и по собственному желанию.

Источник: БЕЛТА