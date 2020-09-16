Президент Білорусі Олександр Лукашенко, аналізуючи останні події у країні, назвав кілька держав, які нібито протягом останніх 10 років готувалися до цього. Серед них опинилася і Україна.

На зустрічі з політичним активом він заявив, що поетапний розбір подій “виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів”.

– Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів – це насамперед США, конкретніше – їхня мережа фондів з підтримки так званої демократії. У Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна, – сказав Лукашенко.

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На його думку, нібито кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль.

– Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку у питаннях, наприклад, територіальної цілісності, всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій, – наголосив білоруський лідер.

Протести в Білорусі

Масові акції в Білорусі не припиняються з 9 серпня – дня президентських виборів, оскільки люди вважають результати сфальсифікованими і вимагають чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1%, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Тихановська 16 вересня пообіцяла Лукашенку гарантії особистої безпеки, якщо він піде з посади мирно і за власним бажанням.

Джерело: БЕЛТА