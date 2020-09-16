PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко призначив “винних” у протестах, серед них – Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, аналізуючи останні події у країні, назвав кілька держав, які нібито протягом останніх 10 років готувалися до цього. Серед них опинилася і Україна.

На зустрічі з політичним активом він заявив, що поетапний розбір подій “виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів”.

Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів – це насамперед США, конкретніше – їхня мережа фондів з підтримки так званої демократії. У Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна, – сказав Лукашенко.

ЧитайтеЧим сильніше диктатор Лукашенко намагається зберегти владу, тим більше вона слабшає – Тихановська

На його думку, нібито кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль.

– Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку у питаннях, наприклад, територіальної цілісності, всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій, – наголосив білоруський лідер.

Протести в Білорусі

Масові акції в Білорусі не припиняються з 9 серпня – дня президентських виборів, оскільки люди вважають результати сфальсифікованими і вимагають чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1%, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Тихановська 16 вересня пообіцяла Лукашенку гарантії особистої безпеки, якщо він піде з посади мирно і за власним бажанням.

Джерело: БЕЛТА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка