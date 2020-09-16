Тихановская пообещала Лукашенко гарантии личной безопасности

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обещает президенту Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Но так будет, если он уйдет с поста мирно и по собственному желанию.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

Читайте: Чем сильнее диктатор Лукашенко пытается сохранить власть, тем больше она ослабевает — Тихановская

— Это все будет обсуждаться. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, — сказала Тихановская.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Светлана Тихановская выехала в Литву, сразу после объявления результатов.

В Беларуси начались массовые митинги, часть граждан не признала победу Лукашенко.

Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны вмешивается Польша, Чехия, Литва и Украина.

Источник: LB.ua