Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты The Washington Post.

В ней она заявляет, что после выборов президента, белорусов объединило движение за демократию.

— Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает, — написала Тихановская.

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По ее словам, жители Беларуси продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты.

— Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся от насилия. Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что да. Мы как народ прошли точку невозврата, — пишет Тихановская.

Она призвала правительства других стран прекратить сотрудничество с нынешней властью Беларуси.

Протесты в Беларуси

Светлана Тихановская выехала в Литву в начале протестов в Беларуси. Они продолжаются после выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Часть белорусов не признала победу Лукашенко и считает, что их выиграла Светлана Тихановская.

Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси вмешивается Польша, Чехия, Литва и Украина.