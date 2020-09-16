Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії особистої безпеки

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська обіцяє президенту Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Але так буде, якщо він піде з поста мирно та за власним бажанням.

Про це вона заявила в інтервю LB.ua.

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– Це все обговорюватиметься. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є. Можна навіть сказати, впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні, – сказала Тихановська.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі тривають після виборів президента, які відбулись 9 серпня. Світлана Тихановська виїхала у Литву, одразу після оголошення результатів.

У Білорусі почались масові мітинги, частина громадян не визнала перемогу Лукашенка.

Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи країни втручається Польща, Чехія, Литва та Україна.

Джерело: LB.ua