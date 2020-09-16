Военные Венесуэлы сбили самолет с американским регистрационным номером.

Воздушное судно незаконно вторглось на территорию страны, его обнаружили в штате Сулия.

Внутри самолета обнаружили наркотики, которые транспортировались из Колумбии, отметил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

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Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

Решение о необходимости сбить самолет военные Венесуэлы приняли согласно протоколам страны.

Nos mantenemos en alerta permanente, vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que sea utilizado para el tráfico ilícito de drogas desde Colombia como mayor productor de cocaína del mundo. #LaVerdadDeVenezuela pic.twitter.com/oyHkMZf1c9 — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

Отношения между США и Венесуэлой

В прошлом году между США и Венесуэлой обострились отношения из-за нежелания главы государства Николаса Мадуро уходить в отставку.

Правительство США поддержало его оппонента, Хуана Гуайдо, который объявлял себя временным президентом страны.

Американцы ввели против Венесуэлы санкции.

Источник: Nestor Reverol