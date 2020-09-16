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Факты / Мир

В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Военные Венесуэлы сбили самолет с американским регистрационным номером.

Воздушное судно незаконно вторглось на территорию страны, его обнаружили в штате Сулия.

Внутри самолета обнаружили наркотики, которые транспортировались из Колумбии, отметил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

Читайте: Почему сбили самолет МАУ: Иран уточнил причину катастрофы

Решение о необходимости сбить самолет военные Венесуэлы приняли согласно протоколам страны.

Отношения между США и Венесуэлой

В прошлом году между США и Венесуэлой обострились отношения из-за нежелания главы государства Николаса Мадуро уходить в отставку.

Правительство США поддержало его оппонента, Хуана Гуайдо, который объявлял себя временным президентом страны.

Американцы ввели против Венесуэлы санкции.

Источник: Nestor Reverol

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