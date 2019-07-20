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Мадуро должен уйти в отставку! США ввели санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока Николас Мадуро не уйдет в отставку.

Мадуро должен уйти в отставку! США ввели санкции против Венесуэлы

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока Мадуро не уйдет в отставку.

Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.

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– Минфин США ввел санкции против четырех представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы.

США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не убежит, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев, – отметил Болтон.

Напомним, конгресс США ввел ограничительные меры в отношении российского суверенного долга. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.

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