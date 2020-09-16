Японское правительство, которое возглавлял Синдзо Абэ, заявило об отставке.

16 сентября в стране намерены избрать нового премьер-министра. Главный кандидат на эту должность — председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга.

Изберут также и новых представителей, однако, по данным СМИ страны, 18 членов действующего правительства сохранят свои посты.

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Потенциальный глава правительства Японии Есихидэ Суга уже заявил о главных приоритетах в работе на этом посту. По его словам, это преодоление последствий пандемии коронавируса и восстановление экономики.

Отставка Синдзо Абэ

В конце августа стало известно о возможной отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Он принял это решение из-за ухудшения состояния здоровья, которое продолжалось с июля этого года.

Заявление Синдзо Абэ появилось на четвертый день после того, как он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства.

Источник: Kyodo