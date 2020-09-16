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Уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку

Японський уряд, який очолював Сіндзо Абе, заявив про відставку.

16 вересня у країні планують обрати нового прем’єр-міністра. Головний кандидат на цю посаду – голова правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Йосіхіде Суга.

Оберуть також і нових представників, проте, за даними ЗМІ країни, 18 членів чинного уряду збережуть свої пости.

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Потенційний глава уряду Японії Йосіхіде Суга вже заявив про головні пріоритети у роботі на цій посаді. За його словами, це подолання наслідків пандемії коронавірусу і відновлення економіки.

Відставка Сіндзо Абе

Наприкінці серпня стало відомо про можливу відставку прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Він ухвалив це рішення через погіршення стану здоров’я, яке тривало з липня цього року.

Заява Сіндзо Абе з’явилася на четвертий день після того, як він побив рекорд за тривалістю перебування на посаді глави уряду.

Джерело: Kyodo

Фото: Pixabay

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