Максим Тесак Марцинкевич умер на 36 году жизни в России

В России в Челябинском СИЗО нашли мертвым 36-летнего Максима Марцинкевича, также известного как Максим Тесак.

СМИ сообщают, что он покончил с собой. Смерть Максима Марцинкевича подтвердили также в челябинской Федеральной службе исполнения наказаний. В ведомстве сообщили, что в камере он находился один, поэтому сейчас проводятся соответствующие проверки.

В то же время, российское издание Baza сообщило, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и передать своей жене книгу о коммунизме и личный дневник.

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Между тем адвокат погибшего заявил, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

Максим Марцинкевич был известен как лидер межрегионального отделения молодежной организации Формат 18.

Впоследствии он стал соучредителем общественного движения перестройка, самым популярным проектом которого стал Окупай-педофиляй, целью которого была борьба с педофилами.

Максим Марцинкевич (Тесак) отбывал десятилетний срок, после того, как один из наркоторговцев, которого он поймал, умер.

Недавно в России умер актер Борис Клюев. Больше всего он запомнился зрителям в сериале Воронины, где сыграл Николая Петровича Воронина.