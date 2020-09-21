Утечка данных FinCEN спровоцировала резкое падение акций мировых банков

Акции крупнейших мировых банков резко упали после скандала с отмыванием денежных средств. Утечка документов FinCEN вызвала обеспокоенность у международных инвесторов. Расследование журналистов могут нанести банкам миллиардные убытки.

Документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей показывают, что крупнейшие мировые банки не подавали заявления в SAR, осуществляя транзакции клиентов с сомнительной репутацией. За игнорирование этих докладов на банки накладывают миллиардные штрафы.

После упоминания банков в расследовании, акции HSBC в Гонконге и Standard Chartered’s в Лондоне упали до самого низкого уровня с 1998 года. HSBC потерял 5,3%, Standard Chartered’s — 6%, Barclays — 5.4%, а акции Deutsche Bank потеряли 8% в начале торгов. Снизились и акции PMorgan и NY Mellon.

Инвесторы обеспокоены возможными последствиями для банков, поскольку многие из них уже выплачивали огромные штрафы за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и тратили миллиарды долларов на то, чтобы усилить меры по этой борьбы.

О какой утечка данных говорится

Американское издание BuzzFeed получило доступ к отчетным документам банковской системы FinCEN, содержащие доказательства того, что крупнейшие мировые банки позволяли преступникам отмывать деньги.

FinCEN — это сеть борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и именно она отслеживает легальность оборота денег в банковской системе. Если банк имеет основания считать, что его клиент проводит подозрительные переводы средств, то должен отчитываться об этом в FinCEN и немедленно блокировать транзакцию.

Что показала утечка данных

Оказалось, что в период с 2000 до 2017 года, многие банки сотрудничали с преступниками и помогали отмывать деньги от наркотрафика, торговли людьми, коррупции и других правонарушений.

Расследование показало, что банки сотрудничали с известными публичными лицами. Общая сумма транзакций составила $ 2 трлн.