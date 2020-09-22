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Факты / Мир

Позиции Киева и ЕС по Беларуси в целом совпадают — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию в Беларуси с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Позиции Киева и ЕС по этому вопросу в целом совпадают, заявил Кулеба.

— Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси, и я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают, — сказал он.

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Позиция ЕС по ситуации в Беларуси

В августе в Беларуси состоялись выборы, во время которых нынешний президент Александр Лукашенко — который был у власти последние 26 лет — набрал около 80%.

После голосования состоялись протесты в Беларуси, во время которых несколько человек погибли.

После выборов главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена бежать из Беларуси ради собственной безопасности.

В ЕС не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, которые фальсифицировали результаты голосования и пытались жестко подавить протесты несогласных.

Источник: УНИАН

Фото: Правительственный портал

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