У США в лікарні помер емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Йому був 91 рік.

Він перебував за кордоном на реабілітації після операції.

Стан його здоров’я почав погіршуватися ще з 2017 року, після чого він регулярно проходив обстеження. У липні 2020 року його вкотре відправили до США для лікування.

Читайте: Вперше в історії: в Кувейті жінок призначили суддями

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах народився 16 червня 1929 року у Кувейті в сім’ї шейха. З 1963 по 2003 рік займав посаду глави МЗС. У 2006 році став еміром країни. Довгий час носив звання одного з найстаріших глав держав у сучасному світі.

Життя у Кувейті

Кувейт – багата країна з давніми традиціями та історією.

Громадянам інших країн неохоче надають громадянство.

Детальніше про життя у Кувейті читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Al Jazeera