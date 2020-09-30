Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возвращение к переговорам.

В Совбезе подчеркнули, что осуждают применение силы.

— Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертв и потерь среди гражданского населения, — говорится в сообщении Совета Безопасности ООН.

Кроме того, члены Совбеза ООН заявили о полной поддержке сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвали стороны конфликта перейти к тесному сотрудничеству для возобновления диалога.

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Во вторник, 29 сентября, в Совете Безопасности ООН происходило обсуждение по эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в формате закрытых консультаций. Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в РБ: Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

28 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже — с премьер-министром Армении Никол Пашинян.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, возникшей в Нагорном Карабахе. Он заявил, что нужно возобновить мирный процесс в рамках минской группы ОБСЕ.

Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило о начале военной операции на всей линии соприкосновения. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахская Республика (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и Нагорном Карабахе объявили военное положение. Азербайджан также принял решение о введении военного положения и частичную мобилизацию.

Вмешательство Турции

29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турции принимает активную роль в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.

Пашинян в беседе с канцелером Германии Ангелой Меркель заявил о беспрецедентной активности Турции в регионе после летнего обострения.