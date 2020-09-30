Радбез ООН закликала Вірменію та Азербайджан до негайного припинення вогню

Рада Безпеки ООН закликала Азербайджан та Вірменію до негайного припинення бойових дій і повернення до переговорів.

У Радбезі наголосили, що засуджують застосування сили.

Члени Ради Безпеки висловили стурбованість у зв’язку з повідомленнями про великомасштабні бойові дії вздовж лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Вони рішуче засуджують застосування сили і висловлюють жаль з приводу людських жертв і втрат серед цивільного населення, – йдеться у повідомленні Ради Безпеки ООН.

Окрім того, члени Радбезу ООН заявили про повну підтримку співголів мінської групи ОБСЄ і закликали сторони конфлікту перейти до тісної співпраці для відновлення діалогу.

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У вівторок, 29 вересня, в Раді Безпеки ООН відбувалось обговорення щодо ескалації конфлікту у Нагірному Карабасі у форматі закритих консультацій. Офіційний запит щодо проведення обговорення надійшов від п’яти європейських країн в РБ: Франції, Німеччини, Великої Британії, Естонії та Бельгії.

28 вересня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а пізніше – з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Гутерріш висловив стурбованість у зв’язку зі ситуацією, яка виникла у Нагірному Карабасі. Він заявив, що потрібно відновити мирний процес у рамках мінської групи ОБСЄ.

Міноборони Азербайджану 27 вересня повідомило про початок військової операції на всій лінії зіткнення. Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

У Вірменії і Нагірному Карабасі оголосили воєнний стан. Азербайджан також ухвалив рішення про введення воєнного стану та часткову мобілізацію.

Втручання Туреччини

29 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Туреччини приймає активну роль в карабаському конфлікті на стороні Азербайджану.

Пашинян в бесіді з канцелером Німеччини Ангелою Меркель заявив про безпрецедентну активність Туреччини в регіоні після літнього загострення.