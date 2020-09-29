Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турции принимает активную роль в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.

Пашинян в беседе с канцелером Германии Ангелой Меркель заявил о беспрецедентной активности Турции в регионе после летнего обострения, а также призвал ее приложить все усилия по обузданию агрессивной и деструктивной позиции Турции и исключения ее вовлеченности в регион.

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Со своей стороны Меркель выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

— Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, — отметили в армянском правительстве.

В телефонном разговоре с генсеком ООН Пашинян заявил, что, в отличие от эскалаций предыдущих лет, позиция Турции в этот раз активная и предвзятая.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Ереван заявил, что боевые действия начались с нападения Баку, но Азербайджан открестился от обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

Обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. В Азербайджане военное положение заработает 28 сентября.