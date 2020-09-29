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Факты / Мир

Армения рассматривает возможность подписания военного союза с Нагорным Карабахом

Армения обсуждает возможное подписание военно-политического союза с самопровозглашенной республикой Нагорный Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне высказал мнение, что существует возможность признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

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Кроме того, глава парламентской франкции Мой шаг Лилит Макунц написала в одной из социальных сетей, что возможно подписание военно-политического союза с Карабахом, а именно с самопровозглашенной республикой Арцах.

— В сегодняшней ситуации обсуждаются наши возможные эквивалентные шаги, в частности укрепление военного альянса с Нагорным Карабахом, — написала Макунц.

Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума 1991 года. Азербайджан не признает ее независимости и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признала республику Арцах.

Конфликт в Нагорном Карабахе

27 сентября после двусторонних обвинений Армении и Азербайджана в провокациях начались масштабные боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

В результате вооруженного конфликта уже погибли сотни солдат, уничтожены десятки единиц военной техники. В Армении объявили всеобщую мобилизацию, а Азербайджан ввел военное положение.

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