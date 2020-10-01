Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская рассчитывает, что для переговоров по урегулированию ситуации в стране привлекут Россию.

Она поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителей РФ для участия в этом процессе.

Тихановская считает, что было бы замечательно, если бы Россия поучаствовала в переговорах.

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Диалог с РФ

В сентябре Светлана Тихановская уже заявляла о готовности вести диалог с РФ, в частности с ее президентом Владимиром Путиным.

Она высказала сожаление о том, что Путин поддержал режим Александра Лукашенко.

В то же время она и представители Координационного совета всегда открыты к диалогу с Российской Федерацией и Путиным.

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