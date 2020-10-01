Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская рассчитывает, что для переговоров по урегулированию ситуации в стране привлекут Россию.
Она поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителей РФ для участия в этом процессе.
Тихановская считает, что было бы замечательно, если бы Россия поучаствовала в переговорах.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Диалог с РФ
В сентябре Светлана Тихановская уже заявляла о готовности вести диалог с РФ, в частности с ее президентом Владимиром Путиным.
Она высказала сожаление о том, что Путин поддержал режим Александра Лукашенко.
В то же время она и представители Координационного совета всегда открыты к диалогу с Российской Федерацией и Путиным.
Подробнее о ходе протестов в Беларуси читайте на Фактах ICTV.