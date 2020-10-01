Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська розраховує, що для переговорів щодо врегулювання ситуації в країні долучать Росію.
Вона підтримує намір президента Франції Еммануеля Макрона запросити представників РФ для участі у цьому процесі.
Тихановська вважає, що було б чудово, якби Росія взяла участь у переговорах.
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Діалог з РФ
У вересні Світлана Тихановська вже заявляла про готовність вести діалог з РФ, зокрема з її президентом Володимиром Путіним.
Її стурбувало, що Путін підтримав режим Олександра Лукашенка.
Водночас вона і представники Координаційної ради завжди відкриті до діалогу з Російською Федерацією і Путіним.
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