Ливан просит Интерпол задержать российских владельца и капитана корабля из-за взрыва в Бейруте

Ливанские власти обратилась в Интерпол с просьбой арестовать российского капитана и владельца корабля, который прибыл в порт с грузом аммиачной селитры, из-за чего произошел взрыв в Бейруте.

Ливан просит об этом аресте в рамках расследования причин взрыва, в результате которого погибло около 200 человек и были ранены тысячи жителей Бейрута, было разрушено центр столицы.

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Власти Ливана считает, что причиной взрыву 4 августа стали 3 тыс. Тонн селитры. Этот материал используется для производства удобрений и взрывчатых веществ. Однако выясненным остается вопрос как такой груз попал в порту Бейрута и почему он там сохранялся.

Сейчас по делу о взрыве в порту Бейрута в Ливане уже задержали около 20 человек, среди них работники порта и таможни.

По данным следствия, грузовое судно Rhosus находилось под молдавским флагом, которое шло из Грузии на завод по производству взрывчатки в Мозамбике. Им было привезено удобрение еще в 2013 году.

Капитаном этого судна был гражданин России Борис Прокошев, который сейчас находится в РФ. Имя владельца судна — Игорь Гречушкин. Он является российским бизнесменом и проживает на Кипре. В августе Гречушкина допросила полиции на запрос офиса Интерпола в Ливане.

Взрывы в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Вследствие чрезвычайного происшествия почти 300 тыс. человек остались без крова, а нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Через несколько дней после взрыва французские и итальянские специалисты-химики, работавшие в порту, обнаружили более 20 контейнеров с опасными химикатами.

В начале сентября армейские специалисты обнаружили 4,35 тонн опасного химического вещества в четырех контейнерах, хранились недалеко от порта.

Кроме этого, 10 сентября в порту Бейрута произошел пожар. Загорелись складские помещения самого порта.