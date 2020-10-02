Ліван просить Інтерпол затримати російських власника та капітана корабля через вибух у Бейруті

Ліванська влада звернулась до Інтерполу з проханням заарештувати російського капітана та власника корабля, який прибув в порт з вантажем аміачної селітри, через що стався вибух у Бейруті.

Ліван просить про цей арешт у рамках розслідування причин вибуху, внаслідок якого загинуло близько 200 осіб та були поранені тисячі жителів Бейрута, було зруйновано центр столиці.

Читайте: Вибух, жертви і масові демонстрації: уряд Лівану йде у відставку

Влада Лівану вважає, що причиною вибуху 4 серпня стали 3 тис. тонн селітри. Цей матеріал використовується для виробництва добрив та вибухових речовин. Проте не з’ясованим залишається питання як такий вантаж потрапив у порту Бейрута та чому він там зберігався.

Наразі у справі щодо вибуху у порту Бейрута у Лівані вже затримали близько 20 осіб, серед них працівники порту та митниці.

За даними слідства, вантажне судно Rhosus перебувало під молдавським прапором, яке йшло з Грузії до заводу з виробництва вибухівки у Мозамбіку. Ним було привезене добриво ще у 2013 році.

Капітаном цього судна був громадянин Росії Борис Прокошев, який наразі перебуває у РФ. Ім’я власника судна – Ігор Гречушкін. Він є російським бізнесменом та проживає на Кіпрі. У серпні Гречушкіна допитала поліції на запит офісу Інтерполу у Лівані.

Вибухи у порту Бейрута

Вибух у порту Бейрута стався 4 серпня 2020 року. Внаслідок надзвичайної події майже 300 тис. людей залишилися без даху над головою, а завдані збитки оцінюються у мільярди доларів.

Через декілька днів після вибуху французькі та італійські фахівці-хіміки, що працювали у порту, виявили понад 20 контейнерів із небезпечними хімікатами.

На початку вересня армійські фахівці виявили 4,35 тонн небезпечної хімічної речовини у чотирьох контейнерах, що зберігалися недалеко від порту.

Окрім цього, 10 вересня у порту Бейрута сталася пожежа. Загорілися складські приміщення самого порту.