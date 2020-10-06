Нобелевская премия 2020 по физике — лауреаты

Нобелевскую премию по физике в 2020 году получил Роджер Пенроуз. Он изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Пенроуз показал, что теория ведет к образованию черных дыр, тех монстров во времени и пространстве, которые захватывают все, что в них попадает.

Также Нобелевской премией по физике награждены Рейнхард Генцель и Андреа Гез, которые обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра — единственное известное на сегодня объяснение.

WATCH LIVE: Join us for the 2020 Nobel Prize in Physics announcement. Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:45 CEST. Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/BFT0RYIiaa — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

В свое время Нобелевскую премии по физике получил Альберт Эйнштейн. Его наградили в 1921 году за открытие закона фотоэффекта.

Первой женщина, которая получила эту премию была Мария Кюри.

Нобелевская премия по медицине

5 октября прошло вручение Нобелевской премию по медицине. Ее присудили Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие гепатита С.

Ученые сделали основные открытия, которые привели к идентификации нового вируса.

7 октября станет известно, кто получил Нобелевскую премию по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира.