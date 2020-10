Нобелівська премія 2020 з фізики – лауреати

Нобелівську премію з фізики в 2020 році отримав Роджер Пенроуз. Він винайшов геніальні математичні методи для дослідження загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Пенроуз показав, що теорія веде до утворення чорних дір, тих монстрів у часі та просторі, які захоплюють все, що в них потрапляє.

Також Нобелівською премією з фізики нагороджені Рейнхард Генцель та Андреа Гез, які виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об’єкт управляє орбітами зірок у центрі нашої галактики. Надмасивна чорна діра – єдине відоме на сьогодні пояснення.

