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Факти / Світ

За дослідження чорних дір: присуджено Нобелівську премію з фізики

Нобелівську премію з фізики в 2020 році отримав Роджер Пенроуз. Він винайшов геніальні математичні методи для дослідження загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Пенроуз показав, що теорія веде до утворення чорних дір, тих монстрів у часі та просторі, які захоплюють все, що в них потрапляє.

Також Нобелівською премією з фізики нагороджені Рейнхард Генцель та Андреа Гез, які виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об’єкт управляє орбітами зірок у центрі нашої галактики. Надмасивна чорна діра – єдине відоме на сьогодні пояснення.

Нобелівська премія 2020 з фізики – лауреати

Свого часу Нобелівську премії з фізики отримав Альберт Ейнштейн. Його нагородили у 1921 році за відкриття закону фотоефекту.

Першою жінко, яка отримала цю премію була Марія Кюрі.

Нобелівська премію з медицини

5 жовтня пройшло вручення Нобелівської премію з медицини. Її присудили Харві Альєру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу за відкриття гепатиту С.

Вчені зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу.

7 жовтня стане відомо, хто отримав Нобелівську премію з хімії, 8 жовтня – з літератури, а 9 жовтня назвуть лауреата премії миру.

Фото: Dreamstime

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