Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними парламентські вибори, які привели до масових протестів і заворушень у країні.

Про це заявила член ЦВК Гульнара Джурабаєва.

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Також вона зазначила, що ЦВК обговорює питання про саморозпуск.

– Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень, – заявила Гульнара Джурабаева.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через попередні результати парламентських виборів.

Демонстрантам не сподобалося, що крісла в парламенті отримають дві партії – Бірімдік, до складу якої входить рідний брат чинного президента країни, а також Мекен Киргизстан, яку нібито фінансує екс-заступник глави Державної митної служби.

На виборах були представлені 12 партій, представники 11 з них вийшли на вулиці Бішкека з протестами.

Однак незабаром демонстрації переросли в безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики проти активістів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь від мітингувальників отримали коктейлі Молотова і камені.

6 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков звернувся до протестувальників, аби ті припинили безлади, а також додав, що у країні відбулася спроба державного перевороту.

За його словами, він запропонував ЦВК провести розслідування щодо порушень на виборах, а за необхідності анулювати результати.